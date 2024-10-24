Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объявил о планах правительства ввести ограничения на использование социальных сетей для детей младше 15 лет, сообщает норвежское издание Verdens Gang (VG). Эти меры предполагают изменение закона, который в настоящее время разрешает использование соцсетей с 13 лет. Также власти хотят обязать соцсети проверять возраст пользователей при сборе и обработке персональных данных.

Стёре отметил, что это будет нелегкая борьба, так как крупные технологические компании действуют против интересов детей. Он подчеркнул, что необходимо защитить подрастающее поколение от вредного контента в интернете и сохранить их безопасность. Премьер-министр сообщил об этих планах в ходе встречи с родителями в Ставангере, которые выступают за введение возрастных ограничений.

В Норвегии весной 2023 года активисты запустили петицию с требованием запретить детям до 16 лет пользоваться социальными сетями. Петицию подписали более 11 тыс. человек.

Как показало исследование Норвежского управления СМИ 2024 года, дети часто не соблюдают существующий возрастной лимит — 53% девятилетних и 72% одиннадцатилетних имеют доступ к соцсетям.

Министр по делам детей и семьи Кьерсти Топпе отметила, что родители могут дать согласие на использование соцсетей детьми, но правительство считает необходимым усилить контроль и безопасность.

Норвегия не первая страна, выступившая с подобными инициативами: Австралия и Франция также обсуждают ужесточение возрастных ограничений на использование соцсетей.