Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании «БРИКС плюс» в Казани, заявил, что организация превращается в глобальный центр международного притяжения, к которому стремятся многие страны для взаимовыгодного сотрудничества. По его словам, потенциал этого объединения огромен: оно включает государства с разных континентов и использует свои ресурсы и опыт для создания будущего, основанного на принципах процветания и партнерства.

Токаев подчеркнул, что многосторонние усилия БРИКС гармонично дополняют деятельность ООН, способствуя мирному урегулированию конфликтов и укреплению стратегической стабильности.

«Принципы дипломатии и диалога, заложенные в Уставе ООН, стали основой повестки БРИКС, способствуя мирному урегулированию конфликтов и укреплению стратегической стабильности. Мы высоко оцениваем концепцию России по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии, направленной на снижение геополитической напряженности через укрепление взаимного доверия и сотрудничества. Казахстан поддерживает инициативу Китая в области глобальной безопасности, нацеленную на сохранение международной стабильности, защиту суверенитета, использование многосторонних подходов и мирное разрешение конфликтов. Казахстан в целом поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине», — отметил Токаев.

Кроме того, Токаев выразил обеспокоенность по поводу обострения ситуации на Ближнем Востоке.

«Совместное устранение коренных причин конфликтов, таких как бедность, неравенство и недостаток образования, на наш взгляд, остается ключевым фактором укрепления международной политической солидарности. Казахстан поддерживает реформирование Совета Безопасности ООН и его расширение за счет новых членов из Африки, Латинской Америки и Азии», — добавил Токаев.

Особое внимание Токаев уделил развитию транзитно-транспортного взаимодействия в рамках коридора «Север-Юг» и Транскаспийского международного транспортного маршрута.