Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступил с проармянским заявлением в своей социальной сети Truth Social. В своей публикации Трамп раскритиковал Камалу Харрис и назвал Карабахский регион Азербайджана «Арцахом» – термином, который используют армянские сепаратисты вместо международно признанного названия «Карабах».

«Камала Харрис ничего не сделала, когда 120 000 армянских христиан подверглись жестоким преследованиям и были насильственно изгнаны из Арцаха. Если Камала Харрис станет президентом Соединенных Штатов, христиане во всем мире не будут в безопасности», — написал Трамп.

Кандидат от республиканцев пообещал в случае своего избрания «защищать преследуемых христиан, остановить насилие и этнические чистки», а также «восстановить мир между Арменией и Азербайджаном».

Это заявление, сделанное за две недели до выборов, можно расценить как попытку заручиться поддержкой влиятельной армянской общины США.

Ранее на медиафоруме в Шуше президент Азербайджана Ильхам Алиев уклонился от прямого ответа о том, на чьей стороне находятся симпатии азербайджанского лидера в американской президентской гонке. Он лишь отметил приверженность азербайджанского общества традиционным ценностям и двусмысленно добавил: «Думаю, что если я дальше пойду, то уже станет совсем все ясно, поэтому я пока, думаю, остановлюсь».