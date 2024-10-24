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Халук Байрактар: беспилотники полностью заменят истребители
Директор Baykar рассказал журналистам о стремлении компании к производству компонентов для БПЛА собственными силами и назвал сроки готовности завода в Украине
Халук Байрактар: беспилотники полностью заменят истребители
Фото: Reuters / Others
24 октября 2024 г.

Турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов Baykar направляет ресурсы на организацию собственного производства компонентов, а также инвестирует 300 млн долларов в разработку реактивных двигателей, сообщил Reuters генеральный директор компании.

Беспилотники Baykar, ставшие известными благодаря использованию в Украине, Азербайджане и Северной Африке, активно экспортируются: легкие TB2 и тяжелые Akıncı поставляются в 35 стран.

Сейчас компания сосредоточена на производстве компонентов своими силами. По словам Байрактара, ключевым направлением стало создание двигателей.

«Поскольку непрерывность цепочки поставок является серьезной проблемой во всем мире, мы сосредоточились на собственном производстве. Недостающим элементом является двигатель, и сейчас мы начинаем собственный проект по его разработке», — сказал Байрактар агентству Reuters в кулуарах оборонной выставки SAHA в Стамбуле в среду .

Baykar планирует вложить 300 млн долларов в разработку турбовинтового двигателя для Akıncı и турбовентиляторного двигателя для боевого беспилотника Kızılelma, который проходит испытания.

Сегодня на Akıncı и Kızılelma устанавливаются украинские двигатели. Также подписано соглашение с украинской компанией «Ивченко-Прогресс» о совместной разработке турбовентиляторного двигателя.

В долгосрочной перспективе Baykar делает ставку на автономные беспилотники, которые смогут заменить пилотируемые истребители. Байрактар сказал, что «в течение четырех десятилетий все истребители станут автономными», добавив, что они будут меньше, проще в производстве и смогут выполнять более рискованные миссии.

Baykar, по словам руководителя, завершит строительство завода в Украине в следующем году. Ожидается, что на нем будут производиться модели TB2 и TB3.

«Мы на 80% завершили строительство, сейчас идет заказ машин. Сроки производства будут зависеть от хода войны, но сам завод будет готов в августе 2025 года», — сказал Байрактар.

Выручка компании в прошлом году достигла 2 млрд долларов, 90% которых приходится на экспорт. Baykar занимает около трети турецкого экспорта оборонной и аэрокосмической продукции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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