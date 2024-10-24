«Ашан» (Auchan) — одна из немногих французских компаний, все еще активно работающих в России, — нашла местного покупателя для своего российского филиала, чтобы покинуть страну, и приступила к последнему раунду переговоров.

По данным французской газеты La Lettre, материнская компания Mulliez завершает переговоры с местным покупателем о продаже своего российского филиала. Имя покупателя пока не сообщается, но сделка может быть подписана в ближайшие недели. Собеседники же газеты Le Figaro (из числа близких к руководству компании людей) говорят о двух потенциальных покупателях, но так же — без имен.

Однако компании еще предстоит получить одобрение российских правительственных комиссий. Эти комиссии дают разрешение на продажу иностранных активов, зачастую пытаясь снизить цену в пользу отечественных покупателей, которые, как правило, связаны с государством.

«Ашан» также принял решение остаться в Украине, где французский ритейлер управляет 43 магазинами, половина из которых — гипермаркеты.

На РФ приходилось около 10% выручки (более 3 млрд евро) Auchan Group, которая работала в стране с 2002 года. В прошлом году продажи в России и Украине упали на 4,2%, что отразилось на общих показателях Auchan, которые снизились на 2%. В результате чистый убыток за год составил 378 млн евро.

Mulliez надеется, что отказ от российского рынка не будет катастрофическим. Если компания продаст только свои активы, то российское подразделение принесет менее 200 млн евро. Однако каждый из 94 гипермаркетов и 138 супермаркетов продается вместе со зданиями, что значительно повышает цену.

«Ашан» торопится с продажей, поскольку российский «налог на выход» вырос с 10 до 15% и может достигнуть 35%, сообщает российское агентство РБК.