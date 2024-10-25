В Челябинской области жители Коркино собрались на сход после убийства таксистки. Об этом сообщил портал 74.ru. 23 октября на улице Ватутина было найдено тело 40-летней женщины с множественными ножевыми ранениями. Издание отмечает, что она перед этим отвезла клиента «к местным цыганам», и теперь их подозревают в причастности к преступлению.

24 октября вечером Следственный комитет региона сообщил о задержании 17-летнего подозреваемого. В ведомстве также сообщили о втором задержанном, чья роль в инциденте пока не подтверждена. По версии следователей, между таксисткой и пассажиром возник конфликт, в результате которого он нанес ей не менее четырех ударов ножом в грудь.

Жители Коркино отправились к домам, где, по данным 74.ru, проживает рома-община. Сообщается, что протестующие начали громить цыганский квартал. На место прибыли спецназ и другие правоохранители, сообщает издание.

По информации «Осторожно, новости», силовики блокировали один из домов, где проживают представители диаспоры. Сообщается, что около 20 машин с полицейскими приехали из Челябинска. Жители перевернули автомобиль, стоящий возле дома.

Телеграм-канал Mash сообщил, что двое человек получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницу. Один пострадавший получил пулю в шею, другой — в бедро.

Позже силовики начали задерживать участников протеста. Областные власти сообщили, что в Коркино прибыли заместители губернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт. Власти оказывают максимальную поддержку полиции, уточняет пресс-служба регионального правительства. По информации 74.ru, задержаны около 30 человек.