Председатель комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер заявил о необходимости рассмотреть возможность «прямых военных действий» в случае вступления северокорейских войск в войну в Украине, передает The Hill. Заявление американского политика последовало после того, как президент России Владимир Путин впервые косвенно подтвердил присутствие военных КНДР на территории России.

«Снимки — вещь серьезная, если они есть, то значит что-то отражают», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, комментируя информацию о переброске северокорейских военных в РФ. «Что и как мы будем делать — это уже наше дело в рамках этой статьи», — добавил он, ссылаясь на четвертую статью недавно ратифицированного Договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

По данным Белого дома, около 3000 северокорейских военнослужащих уже проходят подготовку на военных базах в Восточной России. Они были переброшены в период с начала до середины октября морским путем из региона Вонсан во Владивосток.

«Администрация Байдена-Харрис должна четко обозначить, что вступление северокорейских войск в этот конфликт является красной линией для Соединенных Штатов», — заявил Тернер.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби предупредил: «Если они [военнослужащие КНДР] будут развернуты для борьбы против Украины, они станут законной целью, и украинские военные будут защищаться от северокорейских солдат так же, как они защищаются от российских солдат».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что КНДР направляет около 10 000 военнослужащих для поддержки российских сил и что тактический персонал и офицеры уже находятся в стране.

Пхеньян уже поставляет Москве артиллерийские снаряды и баллистические ракеты в обмен на помощь и технологии для ядерных и космических программ, пишет The Hill. Накануне Путин также отметил, что военные НАТО уже давно напрямую участвуют в конфликте в Украине.