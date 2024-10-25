Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент России Владимир Путин провели двустороннюю встречу на саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщила пресс-служба ООН.

В ходе встречи Гутерриш вновь подчеркнул свою позицию по вопросу Украины, заявив, что оккупация страны противоречит Уставу ООН и нормам международного права.

Генсек ООН также акцентировал важность сохранения свободы судоходства в Черном море, отметив необходимость продолжения переговоров.

«Генеральный секретарь полностью поддерживает продолжение переговоров по этому вопросу и выражает глубокую признательность Турции», — отмечается в сообщении.

Помимо украинского вопроса, лидеры обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке. Особое внимание уделили необходимости добиться прекращения огня в Газе и Ливане, а также предотвратить дальнейшее обострение конфликта в регионе.

В Казани состоялось расширенное заседание 16-го саммита БРИКС под председательством Владимира Путина. Впервые во встрече приняли участие лидеры новых членов объединения — Египта, Эфиопии, Ирана и ОАЭ, официально присоединившихся к блоку в январе.

В саммите участвуют 22 главы государств и шесть руководителей международных организаций, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.