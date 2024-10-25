Правительство Канады объявило о значительном сокращении числа иммигрантов, признавая, что не смогло сбалансировать интересы постоянных жителей и прибывающих мигрантов. Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо.

Согласно новым планам, в 2025 году в страну приедет не более 395 000 новых постоянных жителей, в 2026 году эта цифра снизится до 380 000, а к 2027 году — до 365 000 человек. Ранее правительство рассчитывало принимать до 500 000 человек в год, но экономическая ситуация, в том числе рост цен на жилье и продукты, а также безработица, заставили пересмотреть эти планы.

Трюдо также подчеркнул, что количество временных иностранных работников будет сокращено. В течение следующих трех лет доля временных резидентов должна снизиться до 5% от общего числа населения по сравнению с 7,2% в июле.

Правительство намерено ужесточить требования к компаниям, вынуждая их сначала рассматривать местных кандидатов перед наймом иностранных рабочих.

«В Канаде будет меньше временных иностранных работников. Мы собираемся сократить количество временных иностранных рабочих. Мы устанавливаем более строгие правила, которые требуют от компаний доказательства того, что они не могут нанимать канадских рабочих в первую очередь», — написал Трюдо в своих соцсетях.