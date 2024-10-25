В США разработали новую систему радиоэлектронной борьбы, чтобы глушить китайские и российские спутники. Ее запуск запланирован на 2025 год, пишут СМИ.

Система, разработанная компанией L3Harris Technologies Inc. и известная как Meadowlands, представляет собой облегченную мобильную версию «Системы противодействия связи», которая была объявлена введенной в эксплуатацию в 2020 году, сообщает агентство Bloomberg.

Как сообщается, новая модель может получить обновленное программное обеспечение и способна глушить больший диапазон частот. Изначально развертывание системы было запланировано на октябрь 2022 года, но было отложено из-за неуказанных технических проблем. В сентябре этого года были завершены все испытания на внутрисистемном уровне, и проект может быть запущен уже в следующем году.

Компания L3Harris Technologies получила многолетний контракт стоимостью 125 млн долларов на производство космических систем радиоэлектронной борьбы для защиты военных операций США.

«Система Meadowlands будет иметь значительные улучшения в плане технических характеристик, а также более простую логистику развертывания и поддержания. Компания L3Harris завершила проверочные испытания, и поставка системы в рамках программы запланирована на начало следующего года», - говорится в заявлении L3Harris.

Ранее в этом году руководитель Космического командования США сообщил, что РФ вывела на орбиту спутник «Космос-2576», представляющий, по его словам, потенциальную угрозу для американских спутников, обеспечивающих национальную безопасность. Запущенный 16 мая, спутник занял положение, позволяющее ему отслеживать американские аппараты и, возможно, вмешиваться в их работу. По оценке Пентагона, «Космос-2576» представляет собой «противокосмическое оружие», способное атаковать спутники на низкой орбите.

В феврале телеканал CNN, со ссылкой на осведомленных собеседников, также передавал, что Москва разрабатывает оружие, способное поражать спутники на низкой орбите мощным электромагнитным импульсом с помощью подрыва в космосе ядерного заряда.