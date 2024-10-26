Российские силы продолжают наступательные операции на юго-западе Донецкой области, особенно в районе Кураховки, расположенной к северо-востоку от города Курахово, одного из узлов украинской обороны. Согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в субботу на этом направлении произошло 11 боевых столкновений.

Российские блогеры сообщают о значительных успехах в наступлении, включая фото и видео с красным флагом, поднятым над административным зданием в поселке Горняк, за который недавно шли бои. Однако украинский проект DeepState не подтвердил потерю Горняка и соседнего села Александрополь, несмотря на заявления Министерства обороны России.

По данным DeepState, российские войска продвигаются в районе Селидово, к северу от Курахово, а также к юго-западу от города, где проходят бои на линии Шахтерское-Богоявленка. Российская бронетехника вошла в поселок Шахтерское, но его взятие пока не подтверждено.

Российские силы за последние недели взяли под контроль значительные территории к востоку от Донецка, включая Угледар, и продолжают наступление на Курахово и Покровск — два крупнейших украинских города в регионе.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.