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Иранские ракеты остались без топлива?
Израильский ночной удар по иранским объектам уничтожил ключевое оборудование для производства баллистических ракет, сообщают СМИ. Тегеран обещает «продуманный ответ»
Иранские ракеты остались без топлива?
Демонстрация иранского ракетного вооружения на фоне портрета верховного лидера в Тегеране / Фото: Reuters / Others
27 октября 2024 г.

В ночь на 26 октября Израиль нанес ракетный удар по военным объектам Ирана, выведя из строя критически важные компоненты программы баллистических ракет. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным трех израильских источников, атака уничтожила 12 планетарных смесителей, используемых для производства твердого топлива в баллистических ракетах большой дальности.

Высокопоставленный американский чиновник подтвердил, что это парализует возможности Ирана по производству ракет как минимум на год.

Удары стали ответом на массированную атаку Ирана 1 октября, когда по Израилю было выпущено 200 баллистических ракет.

Иран не подтверждал повреждения ракетного производства. По словам члена парламентской комиссии Абольфазля Зохреванда, иранские ПВО сбили почти все израильские истребители и беспилотники. При этом агентство IRNA сообщило о гибели четырех иранских военных.

«Враги Ирана должны знать, что его люди без страха встанут на защиту своей земли. Наш ответ на любую глупость будет взвешенным и продуманным», — заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

МИД Ирана назвал действия Израиля нарушением международного права и Устава ООН, подчеркнув право страны на защиту своей территории.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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