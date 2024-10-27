Президент Сербии Александр Вучич в недавнем интервью телеканалу TV Prva выразил восхищение работой главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, назвав ее «гением».

«Постоянно говорят о невероятной российской экономике. Признаться, меня поражает ее стойкость. <…> Набиуллина гениальна», — сказал сербский лидер.

«Тем не менее российская экономика — экономика военного времени. И ей очень трудно в текущих условиях», - добавил Вучич.

Он отметил, что несмотря на рост инфляции в России до 8,2%, что превышает уровень инфляции в Сербии (4,2%), ему импонирует способность России сохранять экономическую стабильность. Президент Сербии также обратил внимание, что ключевая процентная ставка в России была повышена до исторического максимума в 21% 25 октября, что является третьим повышением за год.

«Для меня удивительно, как они держатся, их экономика развивается медленнее нашей и пропорционально количеству населения является более слабой, чем наша», — сказал Вучич.

Он также выразил надежду на дальнейшее развитие экономических отношений между странами.