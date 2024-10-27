ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Сербии восхищается экономикой России
Александр Вучич выразил восхищение стойкостью экономики РФ, несмотря на трудности, и назвал главу российского Центробанка «гением»
Президент Сербии восхищается экономикой России
Александр Вучич / Фото: AP / Others
27 октября 2024 г.

Президент Сербии Александр Вучич в недавнем интервью телеканалу TV Prva выразил восхищение работой главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, назвав ее «гением».

«Постоянно говорят о невероятной российской экономике. Признаться, меня поражает ее стойкость. <…> Набиуллина гениальна», — сказал сербский лидер.

«Тем не менее российская экономика — экономика военного времени. И ей очень трудно в текущих условиях», - добавил Вучич.

Он отметил, что несмотря на рост инфляции в России до 8,2%, что превышает уровень инфляции в Сербии (4,2%), ему импонирует способность России сохранять экономическую стабильность. Президент Сербии также обратил внимание, что ключевая процентная ставка в России была повышена до исторического максимума в 21% 25 октября, что является третьим повышением за год.

«Для меня удивительно, как они держатся, их экономика развивается медленнее нашей и пропорционально количеству населения является более слабой, чем наша», — сказал Вучич.

Он также выразил надежду на дальнейшее развитие экономических отношений между странами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us