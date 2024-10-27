Польша готовится построить систему укреплений на своих восточных границах, которую президент страны Анджей Дуда сравнил с «железным занавесом». При этом он отметил, что некоторых западных политиков этот проект приводит в «ужас».

«Некоторые политики на Западе смотрят на это с ужасом. Меньше всего они хотят видеть восстановление «железного занавеса», — заявил польский президент в интервью The Times.

В рамках этого амбициозного плана, известного как «Восточный щит» (пол. Tarcza Wschod), Польша намерена создать линию обороны, включающую противотанковые рвы, бункеры и минные поля вдоль границы с Беларусью и Россией. Дуда отметил, что этот проект станет крупнейшей операцией по укреплению восточной границы Польши с момента окончания Второй мировой войны.

По словам президента, «Восточный щит» должен будет не только предотвратить возможные военные угрозы, но и стать символом единства стран НАТО. Он также добавил, что Польша будет работать в сотрудничестве с соседними странами Балтии — Литвой, Латвией и Эстонией — для создания единой системы безопасности в регионе.

Планируется, что строительство начнется в этом году и завершится к 2028 году. Общая протяженность новой линии обороны составит около 700 км. Польские власти также подали заявку на финансирование из бюджета Европейского Союза для реализации этого проекта.

Термин «железный занавес» обозначает информационные, политические и военные преграды, которые отделяли СССР и союзников от государств Западной Европы и США во время холодной войны. Он символизировал изоляцию и ограничения, накладываемые на граждан, включая запреты на выезд за границу и доступ к информации из-за рубежа.