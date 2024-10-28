Израиль отказался принять предложение Египта о двухдневном прекращении огня в блокированном секторе Газа для проведения обмена пленными, сообщает израильское государственное телевидение KAN и телеканал Channel 12. Хотя большинство министров израильского правительства поддержали инициативу, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил против.

По информации источников, Нетаньяху заявил, что переговоры об обмене пленными будут продолжаться только при условии продолжения атак на Газу. Предложение египетской стороны также поддержали израильские службы безопасности.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предложил двухдневное прекращение огня в секторе Газа для обмена израильских пленных на некоторых палестинских заключенных.

Выступая вместе с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном на пресс-конференции в Каире, эль-Сиси сказал, что переговоры должны возобновиться в течение 10 дней после введения временного прекращения огня в попытке достичь постоянного.

Жесткая осада и массированные атаки израильской армии в северных района эксклава продолжаются почти три недели.