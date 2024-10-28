Министерство образования и молодежной политики Владимирской области официально запретило ношение религиозной одежды, включая хиджабы и никабы, в общеобразовательных учреждениях региона. Соответствующий приказ был опубликован 25 октября 2024 года.

На странице ведомства в соцсети «ВКонтакте» было уточнено, что решение связано с тем, что Россия — «светское государство, где церковь отделена от государства, в том числе в системе образования». Издание «Ведомости» отметило, что Владимирская область стала первым регионом в России, принявшим такой запрет на постоянной основе.

В мае 2024 года вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков предложил законопроект, позволяющий образовательным учреждениям устанавливать ограничения на ношение религиозной одежды, закрывающей лицо.

Это предложение раскритиковали представители властей Чечни. В частности депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что власти республики «не одобрят» ношение никаба, который закрывает лицо, но хиджаб — это «религиозная обязанность мусульманки». Против запрета также высказался глава Чечни Рамзан Кадыров.

В июне 2024 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал «срочно» запретить ношение никабов в России, ссылаясь на «угрозу террактов». В ответ на это муфтияты Дагестана и Карачаево-Черкесии временно запретили ношение никабов в своих регионах.