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Харьков под ударом: пострадали более 10 человек
Российские войска нанесли удары по четырем районам Харькова, ранив более 10 человек и разрушив жилые дома
Харьков под ударом: пострадали более 10 человек
Фото: ГСЧС Украины в Харьковской области / Others
28 октября 2024 г.

В ночь на 28 октября российские войска обстреляли Харьков, атаковав сразу четыре района города, сообщили глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

В результате удара в Холодногорском районе снаряд повредил верхние этажи высотного дома, вызвав пожар и разрушив несколько квартир. По данным Терехова, пострадали семь человек, среди них 16-летняя девушка.

Вечером 27 октября российская армия нанесла удары по Шевченковскому, Киевскому и Салтовскому районам Харькова, используя управляемые авиабомбы. Основной удар пришелся на частный сектор, где повреждены 21 дом и несколько автомобилей. Пострадали как минимум шесть человек, сообщили местные власти.

В Херсоне в результате обстрелов в воскресенье погибли пять человек, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

В последние месяцы российские войска все чаще используют корректируемые авиабомбы для ударов по украинским городам, что приводит к разрушениям жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди гражданского населения.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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