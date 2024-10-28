В ночь на 28 октября российские войска обстреляли Харьков, атаковав сразу четыре района города, сообщили глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов.

В результате удара в Холодногорском районе снаряд повредил верхние этажи высотного дома, вызвав пожар и разрушив несколько квартир. По данным Терехова, пострадали семь человек, среди них 16-летняя девушка.

Вечером 27 октября российская армия нанесла удары по Шевченковскому, Киевскому и Салтовскому районам Харькова, используя управляемые авиабомбы. Основной удар пришелся на частный сектор, где повреждены 21 дом и несколько автомобилей. Пострадали как минимум шесть человек, сообщили местные власти.

В Херсоне в результате обстрелов в воскресенье погибли пять человек, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

В последние месяцы российские войска все чаще используют корректируемые авиабомбы для ударов по украинским городам, что приводит к разрушениям жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, а также жертвам среди гражданского населения.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.