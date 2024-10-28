Япония погрузилась в политический кризис после итогов парламентских выборов 27 октября. Избиратели жестко раскритиковали правящую коалицию во главе с Либерально-демократической партией (ЛДП), впервые за 15 лет лишив ее парламентского большинства. Этот результат ставит премьер-министра Сигэру Исибу под давление, требуя его отставки — хотя он занял свой пост всего несколько недель назад.

Потеря большинства стало для правящей коалиции более серьезным ударом, чем предполагали многие аналитики. Это отражает растущее недовольство в Японии после многих лет стагнации зарплат и резкого роста стоимости жизни.

«Судя по результатам, избиратели действительно вынесли нам суровый вердикт, и мы должны смириться с этим», — заявил премьер Исиба.

ЛДП и ее меньший коалиционный партнер «‎Комэйто‎» не смогли набрать 233 места, необходимых для контроля над нижней палатой. Официальные результаты показали, что ЛДП получила только 191 место, в то время как «‎Комэйто‎» — 24. Главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия, возглавляемая бывшим премьер-министром Ёсихико Нодой, значительно увеличила свое представительство, получив 148 мест.

На фоне новостей о выборах японская иена упала почти на 1% по отношению к доллару на фоне спекуляций о том, что политический паралич задержит дальнейшие повышения процентных ставок в Японии.

Исиба и его партия теперь должны в срочном порядке найти одного или нескольких коалиционных партнеров для формирования правительства, однако велик шанс, что премьер потеряет свое кресло. Аналитики предполагают, что ЛДП может быть вынуждена идти на компромиссы с несколькими небольшими популистскими партиями с совершенно разными политическими повестками.

Учитывая масштаб поражения ЛДП, которое стало худшим с 2009 года, выборы и поиск нового коалиционного партнера могут привести к новым внутренним конфликтам и соперничеству, что на некоторое время остановит реформы.