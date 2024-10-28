Грузия начинает неделю в состоянии турбулентности: после оглашения итогов парламентских выборов 26 октября правящая партия «Грузинская мечта» получила 54,27% голосов, в то время как оппозиционная «Коалиция за перемены» — лишь 10,8%.

Правящая партия получила большинство мест в парламенте, однако не достигла желаемого — конституционного большинства в 113 из 150 мест. Оно позволило бы ей изменить основной документ страны и запретить оппозиционную партию «‎Единое национальное движение»‎ (партия бывшего президента Михаила Саакашвили).

Оппозиция, которая включает 17 партий, отказалась признать итоги голосования и призвала к массовым протестам.

27 октября представители «Коалиция за перемены» отказалась от своих мандатов в парламенте, привилегий и государственного финансирования, требуя аннулировать партийные списки в Центральной избирательной комиссии Грузии. Это решение обусловлено несогласием с результатами парламентских выборов. Оппозиция считает итоги выборов нелегитимными и обвиняет правящую партию в подтасовке голосов.

Президент страны Саломе Зурабишвили 27 октября призвала граждан выйти на улицы в знак протеста, утверждая, что выборы прошли с масштабными фальсификациями. Политик предупредила о возможном росте влияния России в стране.

«Принять такие результаты — значит принять подчинение России», — заявила президент.

Уже вечером 28 октября в Тбилиси запланирована акция протеста у парламента.

Заявления оппозиции и президента о фальсификациях частично подтверждают и оценки международных наблюдателей. ОБСЕ сообщила о случаях покупки голосов, дискриминации оппозиционных партий и законодательных изменениях, усложняющих предвыборную кампанию для конкурентов.

Оппозиционные партии осудили нарушения, а некоторые, включая «Единое национальное движение», и вовсе призвали к повторным выборам.

Евросоюз выразил озабоченность возможным авторитарным уклоном «‎Грузинской мечты»‎, которая находится у власти с 2012 года и теперь получает четвертый срок в парламенте. Лидеры стран Евросоюза подписали совместное заявление, в котором не признали выборы свободными и честными. Единственное исключение — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил грузинских коллег с «победой». Он намерен прибыть в Тбилиси 28 октября.