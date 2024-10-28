В предрассветные часы 26 октября израильские истребители совершили то, чего не случалось за десятилетия теневой войны – открыто нанесли удар по территории Ирана. Преодолев 1300 километров, десятки самолетов атаковали объекты ПВО и ракетные заводы в трех провинциях, включая окрестности Тегерана. Этот шаг, каким бы ограниченным он ни казался, может изменить баланс сил на всем Ближнем Востоке.

Примечательна избирательность целей – израильтяне сосредоточились на уничтожении российских комплексов С-300, оставив нетронутыми ядерные объекты и экономическую инфраструктуру. Для региона, где напряженность достигла небывалого уровня, такой выбор целей воспринимается как один из наиболее сдержанных вариантов. Особенно если учесть, что ранее Иран выпустил по Израилю 181 баллистическую ракету, а окружение Нетаньяху говорило об «исторической возможности» нанести стратегический удар по Ирану.

Израильские военные утверждают, что уничтожили большую часть передовых систем ПВО Ирана. Если это правда, их авиация получила беспрецедентную свободу действий в иранском воздушном пространстве. Большинство целей было поражено баллистическими ракетами воздушного базирования, запущенными с самолетов вне зоны действия иранской ПВО.

Время удара выбрано неслучайно – до президентских выборов в США остаются считанные дни. Израиль оказался перед выбором: нанести ограниченный удар с молчаливого согласия Вашингтона или рискнуть отношениями с администрацией Байдена, атаковав ядерные объекты накануне голосования. Второй вариант мог поставить под угрозу будущее сотрудничество с демократической администрацией в случае победы Камалы Харрис. А если победит Трамп, уже выразивший поддержку ударам по иранской ядерной программе, возможность более масштабной атаки всегда будет и впредь иметься.

У Ирана все еще есть значительный арсенал ракет и дронов для третьего удара по Израилю. Однако Тегеран вряд ли будет спешить с ответом. Это не только рискует спровоцировать более разрушительный израильский контрудар, но и может повлиять на исход американских выборов. Для верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи главный приоритет –удержать целостность правящей системы. Впервые со времен ирано-иракской войны 1980-х годов жители Тегерана увидели свой город под ударом. Отсутствие ответа будет воспринято как признак слабости, но ответный удар может иметь катастрофические последствия.

Израиль существенно подорвал оборонительный потенциал «Хезболлы», уничтожив большую часть поставленного Ираном ракетного арсенала в Ливане. Большинство иранских высокоточных ракет было уничтожено в недавних израильских авиаударах по Ливану. Иран пытается преуменьшить значение израильского удара: полуофициальное агентство Tasnim назвало израильские заявления «полной ложью» и сообщило лишь о «незначительном ущербе».

Для Нетаньяху ограниченный характер удара имеет внутриполитические последствия. После завышенных ожиданий политические оппоненты уже обвиняют его в упущенной возможности. Бывший премьер-министр Нафтали Беннет призывал «уничтожить ядерную программу Ирана», а центристский лидер оппозиции Яир Лапид назвал решение не атаковать стратегические и экономические цели «ошибочным».

Умеренность в отношении Ирана может дорого обойтись Нетаньяху на внутриполитической арене. Чтобы компенсировать эту уступку, он наверняка займет более радикальную позицию в конфликтах в Газе и Ливане. Тем более что крайне правые союзники, способные свергнуть его правительство на ближайшей сессии Кнессета, требуют решительных действий.

Характер удара по Ирану показывает, что когда США всерьез надавливают, они все еще могут влиять на израильскую политику. Израиль неоднократно шел на эскалацию в боевых действиях в Газе и Ливане в этом году вопреки призывам администрации Байдена. На этот раз он действовал в полной координации, пока избегая шагов, которые могли бы вызвать как региональный пожар, так и глобальный скачок цен на энергоносители, что серьезно раздосадовало бы американских демократов. Однако риск остается: эта израильская атака может оказаться лишь прелюдией к более серьезному удару в будущем.