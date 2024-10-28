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Российские пограничники пока останутся в Армении
Глава СНБ Армении заявил об отсутствии планов по выводу российских пограничников, но подтвердил поэтапную передачу контроля над КПП «Агарак»
Российские пограничники пока останутся в Армении
Колонна российских миротворцев направляется в сторону границы Армении и Азербайджана, 2023 год / Фото: Reuters / Others
28 октября 2024 г.

Глава Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян заявил, что вопрос о выводе российских пограничников с армяно-иранской и армяно-турецкой границы пока не рассматривается.

«Такого решения на данный момент нет», — подчеркнул Абазян, отметив при этом способность армянских пограничников поэтапно взять под охрану границы с Турцией и Ираном.

Согласно предварительной договоренности, достигнутой после встречи премьер-министра Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина в Москве, с 1 января 2025 года контрольно-пропускной пункт «Агарак» перейдет под полный контроль Погранвойск Армении. «А относительно совместной службы на армяно-иранской границе в целом сейчас идут обсуждения», — добавил глава СНБ.

Армянское внешнеполитическое ведомство подтвердило «Свободе», что договоренности об участии пограничных войск СНБ Армении в охране границ с Ираном и Турцией не требуют изменения или пересмотра существующего договора с Россией.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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