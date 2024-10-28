Стивен Яксли-Леннон, известный под псевдонимом Томми Робинсон, приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за неоднократное нарушение судебного запрета. Ранее он проиграл дело о клевете против сирийского беженца Джамаля Хиджази и был обязан выплатить 100 000 фунтов стерлингов компенсации.

Судья Джонсон подчеркнул: «Никто не стоит выше закона», отметив, что «вопиющие» нарушения были совершены «изощренным» способом для достижения «максимального охвата» аудитории в десятки миллионов человек. «Все его действия до сих пор предполагают, что он считает себя выше закона», — заявил судья.

Робинсон признал вину в 10 нарушениях постановления Высокого суда от 2021 года. Он повторил ложные утверждения о том, что Джамаль Хиджази «не невиновен и жестоко нападает на молодых английских девушек в своей школе». Эти заявления распространялись через интервью и 90-минутный фильм «Silenced», который набрал миллионы просмотров.

Защита настаивала на том, что Робинсон действовал как журналист, руководствуясь принципиальными соображениями. Однако судья подчеркнул, что рассматривается не политическая деятельность, а нарушение судебного предписания и подрыв верховенства закона.

Робинсону также предписано выплатить судебные издержки в размере 80 350,82 фунтов стерлингов. Срок может быть сокращен на четыре месяца, если он удалит фильм «Silenced» из своих социальных сетей.

Антирасистская группа Hope Not Hate, собравшая досье о нарушениях Робинсоном судебного запрета, заявила: «Сегодняшний вердикт доказывает, что даже действия Леннона имеют последствия и в определенной степени обеспечивают справедливость для Джамаля Хиджази».

Томми Робинсон (настоящее имя — Стивен Яксли-Леннон) — британский праворадикальный активист, основатель и бывший лидер ультраправой организации «Английская лига обороны» (EDL). Получил широкую известность благодаря своей антиисламской риторике и провокационным акциям. Неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные правонарушения, включая мошенничество с ипотекой, нарушение иммиграционного законодательства США и неуважение к суду.

В последние годы активно занимается медиадеятельностью, ведет собственный канал в социальных сетях, где продолжает продвигать антимигрантские и антимусульманские взгляды, несмотря на судебные запреты и ограничения.