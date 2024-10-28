Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте официально подтвердил присутствие северокорейских войск на территории России.

«Я могу подтвердить, что войска КНДР были отправлены в Россию и что северокорейские подразделения были развернуты в Курской области», — заявил он после встречи с представителем разведки Южной Кореи.

По оценке генсека НАТО, это свидетельствует о слабости российской армии. Рютте назвал развертывание северокорейских войск «опасным расширением» конфликта и «признаком растущего отчаяния» Владимира Путина, отметив, что более 600 тыс. российских военных были убиты или ранены.

Как сообщила южнокорейская разведка в середине октября, КНДР готовится отправить в Россию около 12 тыс. северокорейских военнослужащих. К концу месяца примерно 1500 из них были переброшены на Дальний Восток для подготовки.

The New York Times, ссылаясь на украинского и двух американских чиновников, сообщила о присутствии нескольких тысяч военнослужащих КНДР в Курской области. Информацию подтвердили в Пентагоне и украинской разведке.

Владимир Путин не подтверждал напрямую участие северокорейских солдат, однако комментируя спутниковые снимки на пресс-конференции после саммита БРИКС, отметил: «Снимки — вещь серьезная. Если есть снимки, значит они что-то отражают».