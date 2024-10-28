ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
НАТО подтвержает переброску войск КНДР в Курск
Генсек НАТО Марк Рютте заявил о размещении северокорейских подразделений в Курской области
НАТО подтвержает переброску войск КНДР в Курск
Марк Рютте / Фото: Reuters / Others
28 октября 2024 г.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте официально подтвердил присутствие северокорейских войск на территории России.

«Я могу подтвердить, что войска КНДР были отправлены в Россию и что северокорейские подразделения были развернуты в Курской области», — заявил он после встречи с представителем разведки Южной Кореи.

По оценке генсека НАТО, это свидетельствует о слабости российской армии. Рютте назвал развертывание северокорейских войск «опасным расширением» конфликта и «признаком растущего отчаяния» Владимира Путина, отметив, что более 600 тыс. российских военных были убиты или ранены.

Как сообщила южнокорейская разведка в середине октября, КНДР готовится отправить в Россию около 12 тыс. северокорейских военнослужащих. К концу месяца примерно 1500 из них были переброшены на Дальний Восток для подготовки.

The New York Times, ссылаясь на украинского и двух американских чиновников, сообщила о присутствии нескольких тысяч военнослужащих КНДР в Курской области. Информацию подтвердили в Пентагоне и украинской разведке.

Владимир Путин не подтверждал напрямую участие северокорейских солдат, однако комментируя спутниковые снимки на пресс-конференции после саммита БРИКС, отметил: «Снимки — вещь серьезная. Если есть снимки, значит они что-то отражают».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us