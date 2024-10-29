Компания «Туркменгаз» приостановила экспорт природного газа в Россию из-за разногласий по ценам с «Газпромом», сообщил председатель туркменской корпорации Максат Бабаев.

«30 июня в контракте был предусмотрен пересмотр цен на этот период: если стороны соглашаются по цене, то возможно было продление. Мы проводили переговоры и относительно коммерческой части не нашли общего понимания. Поэтому, по условиям контракта, именно в этот период должна была пересматриваться цена, и если стороны не соглашаются, 30 июня должно быть прекращение контракта. Что, в принципе, мы и сделали», — сказал он.

Бабаев добавил, что основным условием для начала, возобновления или прекращения поставок для «Туркменгаза» является коммерческая часть.

«На сегодняшний день у нас спрос с различных сторон — с северной, западной, восточной — увеличивается. Можно сказать, каждый день мы находимся на стадии переговоров с различными покупателями и странами, поэтому все возможно», — сказал Бабаев, отвечая на вопрос о возможности возобновления поставок в РФ.

Согласно контракту, заключенному между Туркменистаном и «Газпромом» в 2019 году, страна должна была поставлять до 5,5 млрд кубометров газа ежегодно. Однако известно, что в 2021-м Туркменистан экспортировал в Россию 10 млрд кубометров, годом позже — в два раза меньше.

Посол России в Ашхабаде Иван Волынкин заявил, что Туркменистан выполнил свои контрактные обязательства на 2023 год.

На фоне этих обсуждений с 23 по 25 октября в Ашхабаде прошла международная конференция и выставка OGT 2024. Мероприятие собрало делегатов более чем из 30 стран, включая Россию. Одной из ключевых тем форума стало обсуждение экспортных возможностей туркменского газа, включая прогресс строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (TAPI) и увеличение поставок энергоресурсов в различные страны.