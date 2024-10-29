Муфтий Чечни Салах Межиев назвал запрет хиджабов в школах Владимирской области нарушением Конституции России, которая гарантирует свободу совести и вероисповедания. В своем заявлении религиозный лидер подчеркнул, что документ выделяет именно исламскую одежду, что может расцениваться как дискриминация по религиозному признаку. Муфтий выразил надежду, что ограничение введено не намеренно, а из-за недостаточной проработки документа.

Межиев также подчеркнул важность хиджаба для мусульманок, объяснив, что он символизирует благочестие, его ношение предписано исламом. По словам муфтия, ношение хиджаба разрешено законом, и аргументы о национальной безопасности для его запрета — необоснованны.

Муфтий предложил сторонникам запрета хиджаба, которые называют мусульманскую одежду угрозой безопасности, вместо риторики присоединиться к «‎‎специальной военной операции» (так в России называют войну в Украине) и «взять пример с тысяч мусульманских бойцов».

Владимирская область запретила религиозные атрибуты в школах, включая хиджабы и никабы, решением Министерства образования 25 октября. В ведомстве заявили, что в светской стране церковь отделена от государства, и школьная форма не должна содержать религиозных символов.

Эти меры вызвали резонанс среди мусульманского сообщества, где запрет воспринимается как ограничение религиозных прав. В ответ на возобновившиеся обсуждения в июле в Госдуму внесли законопроект о штрафах за ношение никабов в общественных местах. Автор инициативы считает, что запрет необходим для борьбы с террористической угрозой.

Межиев предупредил, что любые попытки ограничить религиозные права могут быть использованы для разжигания ненависти и разрушения единства России.

Между тем, позицию Чечни не разделяют федеральные власти, включая президента РФ Владимира Путина. Ранее он выступил против обязательного ношения хиджабов в школах. В 2012 году он заявил: «Хиджабов нет в нашей культуре, в нашем традиционном исламе. Зачем нам внедрять чуждые нам традиции?».