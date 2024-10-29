Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил во вторник с видеообращением по случаю 101-й годовщины создания Турецкой Республики. Он заявил, что для достижения «Века Турции» осталось преодолеть лишь несколько препятствий.

«Мы хотим открыть двери в такую Турцию, где радость придет на смену печали, процветание - трудностям, а надежда – пессимизму», — подчеркнул президент.

Эрдоган выразил благодарность основателям республики, особенно Мустафе Кемалю Ататюрку, и почтил память погибших за независимость страны. Он отметил, что Турция обладает более чем 2200-летней традицией государственности, символически отраженной в 16 звездах президентской печати.

«Ни террористические организации, ни те, кто стремится залить наш регион кровью и огнем через экспансионистские амбиции, ни поддерживающие их империалисты не смогут помешать нам достичь целей нашей борьбы», — заявил турецкий лидер.

По словам президента, страна находится на пороге периода, когда жертвы, принесенные во всех областях — от безопасности до технологий и от дипломатии до экономики — начнут приносить результаты. Эрдоган признал, что за последние шесть лет народ столкнулся с трудностями из-за попыток подорвать стабильность страны, особенно через угрозы безопасности.

«С Божьей помощью, мудростью и поддержкой нашего народа, а также политической и военной мощью нашей страны мы намерены выйти из этой новой эпохи с еще более сильной Республикой», — подчеркнул президент.