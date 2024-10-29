Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находящийся с визитом в Тбилиси, заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» и ее правительство не позволили превратить Грузию во «вторую Украину».

Орбан отметил: грузинский народ проголосовал 26 октября «в пользу мира», поскольку видит, что правительство не хочет втягивать страну в «бессмысленную войну», продолжающуюся в Украине.

«Хочу поздравить вас с тем, что, в условиях стремления к европейской интеграции, вы не позволили превратить вашу страну во вторую Украину. Мы очень ценим верность премьер-министра этой идее, и я лично убежден, что к концу десятилетия Грузия действительно будет готова, в лучшей своей форме, чтобы стать страной-членом ЕС», – подчеркнул Орбан, чья страна с июля председательствует в Евросоюзе.

Премьер также пообещал «сделать все», чтобы оказать помощь Тбилиси в его стремлении к европейской интеграции. По словам политика, такая поддержка важна для дальнейшего развития Грузии и укрепления ее позиций на международной арене.

Виктор Орбан прибыл в Тбилиси вечером 28 октября, аккурат к началу крупнейшего протеста оппозиции на площади перед парламентом. Протестующие освистали премьер-министра Венгрии, выступая против его визита и поддержки правящей партии. Ранее в ЕС подчеркивали, что Орбан, председательствующий в Совете Евросоюза, не представляет позицию всех государств-членов, когда совершает зарубежные визиты.

Стоит отметить, что венгерский премьер был одним из первых, кто поздравил власти Грузии с победой на выборах, не дожидаясь официальных результатов. По их итогам, «‎Грузинская мечта»‎ получила более 54% голосов, оппозиционный альянс «‎Коалиция за перемены»‎ — лишь 10,8%. Остальные партии едва прошли электоральный порог в 5%. Оппозиция не признала итоги голосования и призвала к протестам.