Президент Украины Владимир Зеленский обратился к США с просьбой о поставках крылатых ракет Tomahawk с дальностью поражения до 2500 км в рамках своего «плана победы». Эти вооружения входили в пункт под условным названием «неядерный пакет сдерживания».

Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на беседы с американскими чиновниками, знакомыми с вопросом.

Ракеты Tomahawk обладают дальностью до 2500 километров, что более чем в семь раз больше, чем у уже стоящих на вооружении Украины ATACMS и позволяет им достигать таких городов, как Москва и Санкт-Петербург.

Американские чиновники отнеслись к предложению Зеленского с недоверием, указывая на его якобы нереалистичность. Они также отметили, что Украина не смогла убедительно аргументировать необходимость дальнобойных ударов, что активно обсуждалось в последние месяцы. Кроме того, они утверждают, что количество предполагаемых целей в РФ превышает количество предназначенных доступных к поставке ракет.

Зеленский, рассказали собеседники NYT, был разочарован тем, что президент США Джо Байден не разрешил Украине наносить удары по территории России с помощью западных ракет, на что надеялся украинский президент в ходе визита в Нью-Йорк в сентябре. Зеленский рассчитывал на постепенное изменение позиции США по этому вопросу, как это происходило прежде с другими типами вооружений (например, с ракетами Patriot и самолетами F-16).

«Все детали, список целей и обоснования мы передали США. Увы, политического решения пока нет», — заявил газете NYT советник Офиса президента Украины Дмитрий Литвин.