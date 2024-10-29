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Россия наказала 131 австралийца
Министерство иностранных дел РФ объявило о запрете на въезд в страну для 131 гражданина Австралии за «антироссийскую повестку» и пообещало пополнять этот список
Россия наказала 131 австралийца
Фото: Reuters / Others
29 октября 2024 г.

Во вторник Россия запретила въезд в страну 131 австралийцу. По словам МИД РФ, это является ответом за «антироссийскую повестку дня» Канберры.

В ведомстве заявили, что в число невъездных попали «представители военно-промышленного комплекса, журналисты и общественные деятели, которые формируют антироссийскую повестку дня в этой стране».

В список вошли высокопоставленные дипломаты, чиновники, связанные с дипломатическими и военными партнерствами QUAD (Четырехсторонний диалог по безопасности — организация, куда входят также Индия, США и Япония) и AUKUS, тележурналисты, чиновники Минобороны и руководители нескольких оборонных компаний.

Список будет пополняться до тех пор, пока «Канберра не откажется от антироссийского курса и не прекратит вводить новые санкции», предупредили в российском МИД. В апреле Москва уже запретила въезд в страну 235 австралийским политикам государственного уровня.

Австралия ввела санкции против Москвы после ее полномасштабного вторжения в Украину в начале 2022 года. Канберра также предоставила Киеву помощь на сумму более 1,3 млрд долларов и в начале этого месяца подарила 49 танков Abrams.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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