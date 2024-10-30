Южные районы Испании оказались в эпицентре разрушительных наводнений, унесших жизни по меньшей мере 13 человек, сообщает местное телевидение TVE. Стихия накрыла регион Валенсии и Мурсии, где внезапные ливни вызвали катастрофический подъем уровня воды, затопив дороги, дома и предприятия. Спасательные службы круглосуточно эвакуируют людей, а власти объявили красный уровень опасности.

Потоки воды стремительно заполнили улицы, увлекая за собой автомобили и деревья, что значительно осложнило передвижение и вызвало многокилометровые пробки на дорогах. Спасатели, используя вертолеты и лодки, эвакуируют людей, заблокированных в своих домах, а также оказывают помощь пострадавшим.

Высокоскоростной поезд, на борту которого находилось около 300 человек, сошел с рельсов недалеко от Малаги, хотя железнодорожные власти заявили, что никто не пострадал. Было прервано движение скоростных поездов между Валенсией и Мадридом, а также несколько пригородных линий.

Власти региона Кастилья-Ла-Манча сообщили радио Cadena Ser, что в регионе пропали без вести шесть человек.

Очевидцы, находившаяся в зоне бедствия, рассказали Sky News о панике и хаосе. Ливень начался настолько внезапно, что людям пришлось искать укрытие буквально в последние секунды до подступления воды.

Испанские власти развернули дополнительные спасательные бригады и военные подразделения, которые продолжают поиски пропавших, очищают дороги и восстанавливают электрические сети. В нескольких районах, наиболее пострадавших от наводнений, закрыты школы и общественные учреждения.

По прогнозам национальной метеорологической службы Испании, штормы будут продолжаться до четверга.