Аппарат премьер-министра Армении готовится принять представителей турецких СМИ для освещения инициативы «Перекресток мира». Об этом сообщил глава аппарата премьер-министра Араик Арутюнян во время обсуждения проекта госбюджета на 2025 год в парламентской комиссии по финансово-кредитным вопросам.

По словам Арутюняна, в ближайшей перспективе ожидается четырехдневный визит иранских экспертов. Также планируется провести встречу представителей региональных экспертных центров в конце текущего или начале следующего года, где проект «Перекресток мира» будет одной из тем обсуждения.

Инициатива, представленная премьер-министром Николом Пашиняном на IV Тбилисском международном форуме Шелкового пути 26-27 октября, предлагает новую модель разблокировки транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа. Проект направлен на восстановление транспортного сообщения с Азербайджаном и Турцией, границы с которыми остаются закрытыми с момента обретения Арменией независимости.

Согласно представленному плану, вся инфраструктура, включая автомобильные, железнодорожные, воздушные пути и другие коммуникации, будет функционировать под суверенитетом стран, через которые она проходит. При этом каждое государство самостоятельно осуществляет пограничный и таможенный контроль на своей территории.

Проект предусматривает использование инфраструктуры как для международных, так и для внутренних перевозок, а все страны-участницы получат равный доступ к ней на основе взаимности. По взаимному согласию возможно упрощение контрольных процедур.

Проект рассматривается правительством Армении как альтернатива Зангезурскому коридору, предусмотренному трехсторонним соглашением между Азербайджаном, Арменией и Россией от 9 ноября 2020 года, согласно которому контроль за транспортным сообщением должен осуществляться российскими пограничниками.