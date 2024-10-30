Канадское правительство заявило во вторник, что министр внутренних дел Индии Амит Шах, ближайший соратник премьер-министра Нарендры Моди, стоит за заговором против сикхских сепаратистов на территории Канады. Об этом первым сообщило издание Washington Post.

Заместитель министра иностранных дел Канады Дэвид Моррисон подтвердил эту информацию парламентской комиссии: «Журналист позвонил мне и спросил, был ли это этот человек (Шах). Я подтвердил, что это был он». По данным источника Reuters, Канада проинформировала Индию о предполагаемой роли Шаха в заговоре еще в октябре 2023 года.

Индийская сторона считает предоставленную информацию неубедительной и необоснованной. Официальный Нью-Дели не ожидает, что эти обвинения создадут проблемы для Шаха или правительства.

Напряженность между Канадой и Индией обострилась в середине октября, когда Канада выслала индийских дипломатов, связав их с убийством лидера сикхских сепаратистов Хардипа Сингха Ниджара на канадской территории. Индия ответила высылкой канадских дипломатов.

Похожий инцидент произошел в США, где бывшему сотруднику индийской разведки Викашу Ядаву предъявлены обвинения в организации неудавшегося покушения на сикхского сепаратиста Гурпатванта Сингха Паннуна в Нью-Йорке.

Амит Шах, 60-летний политик, считается вторым по влиятельности человеком в Индии после Моди. Они работают вместе более двух десятилетий. В 2019 году, когда Моди впервые как премьер-министр участвовал в пресс-конференции, он отказался отвечать на вопросы, указав на присутствовавшего Шаха: «Я дисциплинированный солдат [партии], председатель для меня — все».

Шах известен своей зацикленностью на безопасности. «Мир был удивлен, когда мы ответили Пакистану на его территории, — заявил он в 2021 году. — Раньше этим славились США и Израиль, но теперь Индия присоединилась к их рядам. Впервые наша оборонная политика вышла из тени внешней политики. Мы дали понять, что хотим мира со всеми... но и вы должны мирно относиться к нам».