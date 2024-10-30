ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Россия наступает на Константинополь
После захвата Селидово и Горняка на востоке Украины российские войска продолжают продвижение на покровском направлении, подступая к поселку Константинополь
Россия наступает на Константинополь
Фото: Wiki Commons / Others
30 октября 2024 г.

Российские войска продолжают продвижение в Донецкой области Украины - после взятия населенных пунктов Селидово и Горняк ВС РФ движутся в направлении поселка с нетривиальныи названием - Константинополь, где довоенное население насчитывало чуть более тысячи жителей.

Ситуация на этом участке фронта продолжает оставаться крайне напряженной: успехи российских войск могут стать переломными для хода военных действий.

Селидово и Горняк играли стратегически важную роль для украинских войск, обеспечивая доступ к некоторым ключевым маршрутам и возможности маневра. Их расположение вблизи крупных транспортных узлов позволяет контролировать движение и снабжение по ряду значимых направлений.

Ранее 20 августа российские войска заявили о взятии еще одного населенного пункта Донецкой области с громким названием - Нью-Йорка (с довоенным населением около 9,7 тыс. человек). Поселок носил такое название с середины XIX века до 1951 года, когда советское правительство переименовало его в Новгородское. Аутентичное название было возвращено властями Украины в 2021 году.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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