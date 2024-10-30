ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский раскритиковал утечку данных о Tomahawk
Президент Украины заявил, что информация о запросе американских ракет была конфиденциальной
Зеленский раскритиковал утечку данных о Tomahawk
Ракета Tomahawk / Фото: Reuters / Others
30 октября 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о запросе Украиной американских ракет Tomahawk, подчеркнув конфиденциальный характер этих переговоров с Белым домом.

«Вы видите, что сейчас происходит в СМИ. Они говорили, что Украина хочет или хотела получить много ракет типа Tomahawk и тому подобное. Но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального», — заявил президент в интервью СМИ стран Северной Европы.

По словам Зеленского, запрос на оружие дальнего радиуса действия был частью плана победы и предполагал его использование только в случае, если Россия не прекратит войну и дальнейшую эскалацию. «Я сказал, что это превентивный метод. Мне ответили, что это эскалация», — добавил он.

Ранее The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщила, что Украина запросила крылатые ракеты Tomahawk как часть неядерного пакета сдерживания. Эти ракеты, состоящие на вооружении США с 1983 года, способны поражать цели на расстоянии до 5,5 тыс. километров и могут запускаться с подводных лодок, кораблей, наземных установок и самолетов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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