Совет по высшему образованию Турции (YÖK) и Министерство науки и высшего образования Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому Университет Гази откроет филиал на базе Южно-Казахстанского педагогического университета имени Узбекали Жанибекова.

Согласно заявлению YÖK, университеты будут разрабатывать совместные дипломные программы, реализовывать проекты по укреплению академического сотрудничества в тюркском мире и создавать различные образовательные программы для студентов. Меморандум также направлен на расширение исследовательской деятельности и повышение международного авторитета обоих университетов.

«Этот меморандум откроет новые возможности для университетов тюркского мира. Увеличится академическая мобильность и обмен студентами между нашими университетами. Наши страны установят более тесные и конкретные связи. Начнется новый период социального взаимодействия между турецким и казахским народами», — отметил председатель YÖK Эрол Озвар на онлайн-церемонии подписания.

«От всего сердца верю, что с имеющимися возможностями и качеством турецкого высшего образования мы сможем достичь большего вместе с нашими друзьями в тюркском мире», — подчеркнул Озвар.

Ректор Университета Гази профессор Угур Юнал заявил: «Мы будем вести работу в области совместных дипломных программ, программ обмена студентами и преподавателями, а также научного сотрудничества. Это позволит придать дополнительный импульс нашей академической деятельности».

Меморандум подписали председатель YÖK Эрол Озвар и министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек. В церемонии приняли участие высокопоставленные представители обоих университетов и члены Исполнительного совета YÖK.