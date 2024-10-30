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Израиль приказала жителям Баальбека эвакуироваться
Армия Израиля готовит авиаудары по древнему городу и окрестностям в Ливане. Под угрозой оказались более 100 тыс. человек и объект ЮНЕСКО
Израиль приказала жителям Баальбека эвакуироваться
Руины античного Баальбека / Фото: Reuters / Others
30 октября 2024 г.

Армия Израиля потребовала от мирных жителей Баальбека в восточном Ливане немедленно покинуть свои районы в преддверии авиаударов. Военный представитель Авихай Адраи сообщил в социальной сети X, что жители города и близлежащих городов Айн-Бурдей и Дурис должны покинуть территорию по маршрутам, определенным израильской армией.

Он предупредил, что армия будет «действовать силой» в целевых районах против того, что он называет объектами «Хезболлы».

Баальбек, важный городской центр в долине Бекаа, известен своими величественными римскими руинами. Город, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, населяют более 100 000 человек. Предыдущие израильские авиаудары по Дурису уже привели к разрушению некоторых древних памятников в этом районе.

В прошлом месяце Израиль начал масштабную воздушную кампанию в Ливане, заявляя, что атакует позиции «Хезболлы». Это стало эскалацией года приграничных столкновений, начавшихся после начала израильской операции в секторе Газа.

По данным ливанских органов здравоохранения, с октября прошлого года в результате израильских атак погибло более 2700 человек и около 12500 получили ранения. 1 октября этого года конфликт вышел на новый уровень после того, как Израиль начал наземную операцию в южном Ливане.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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