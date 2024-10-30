Министр обороны США Ллойд Остин заявил в среду, что северокорейские военнослужащие в российской форме и с российским оборудованием перемещаются в Курскую область вблизи Украины. По его словам, это опасное событие, дестабилизирующее ситуацию.

Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне совместно с министром обороны Южной Кореи Ким Ён Хёном, Остин отметил «очень высокую вероятность» того, что Россия задействует северокорейские войска в боевых действиях.

По оценкам США, в России сейчас находится около 10 000 северокорейских военнослужащих. Однако по данным Сеула и его союзников, это число возросло до 11 000. Высокопоставленный южнокорейский чиновник сообщил, что более 3 000 из них, как полагают, уже переместились в зоны боевых действий в западной России.

«Они делают это потому, что Путин потерял много войск», — сказал Остин, добавив, что у Москвы есть выбор между мобилизацией собственных сил или обращением за помощью к другим.

Министр обороны Южной Кореи Ким заявил, что не считает развертывание войск прямой угрозой войны на Корейском полуострове, но предупредил о «высокой вероятности» того, что Пхеньян попросит в обмен высокие технологии, включая тактическое ядерное оружие и баллистические ракеты.

Как сообщил The Associated Press неназванный украинский чиновник, северокорейские войска в настоящее время размещены в 50 километрах от украинской границы с Россией.

США также сообщили, что КНДР поставляет России боеприпасы. Ранее в этом месяце Белый дом опубликовал снимки, на которых, по его утверждению, запечатлена отправка Северной Кореей 1000 контейнеров с военным оборудованием по железной дороге.

В ходе встречи в Пентагоне Ким и Остин договорились продолжить проведение крупномасштабных военных учений, усилить сотрудничество в сфере ядерного сдерживания и модернизировать системы раннего предупреждения о ракетных пусках.

Также по итогам переговоров с Ллойдом Остином министр обороны Кореи поддержал инициативу направить на Украину группу военных экспертов и наблюдателей для мониторинга возможного участия военнослужащих КНДР в боевых действиях