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РФ сбросила авиабомбу на Харьков
Российский авиудар по Харькову привел к разрушению жилого дома в Салтовском районе, погиб ребенок, десятки ранены
РФ сбросила авиабомбу на Харьков
Фото: телеграм-канал Олега Синегубова / Others
31 октября 2024 г.

Поздно вечером 30 октября российские войска сбросили корректируемую авиабомбу на Салтовский район Харькова, разрушив два верхних этажа девятиэтажного жилого дома.

В результате удара пострадали 34 человека, сообщил утром 31 октября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Среди погибших — 12-летний мальчик: его извлекли из-под завалов, но спасти не удалось.

Под руинами обнаружены также фрагменты тела еще одного погибшего, чья личность пока не установлена. На месте продолжаются спасательные работы; под завалами остается 15-летний подросток.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников к оперативным решениям о помощи Украине.

«Партнеры видят, что ежедневно происходит. И в этих условиях каждое их отложенное решение – это как минимум десятки, а то и сотни таких российских бомб против Украины. Их решения – жизни наших людей. Поэтому мы вместе должны остановить Россию и сделать это со всей возможной силой», — написал он.

Российские удары затрагивают не только Харьков. Атакам подвергаются также Киев и другие города Украины. Киев обвиняет Россию в целенаправленных атаках на гражданские объекты. Москва такие обвинения отрицает, заявляя, что ее удары направлены на военную инфраструктуру.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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