Организация Объединенных Наций выразила серьезную обеспокоенность сообщениями о размещении северокорейских военнослужащих на территории России. Об этом в среду заявил помощник Генерального секретаря ООН по Европе, Центральной Азии и Америке Мирослав Енча на заседании Совета Безопасности ООН.

«Мы с серьезной обеспокоенностью следим за недавними сообщениями о размещении военного персонала КНДР в Российской Федерации, включая их возможное присутствие в зоне конфликта», — сообщил Енча.

Представитель ООН подчеркнул, что организация не располагает дополнительными данными и «не может подтвердить или опровергнуть заявления и сообщения» о таком развертывании. Он также отметил, что эти сообщения появились на фоне информации о поставках КНДР военного оборудования России, включая баллистические ракеты и артиллерийские снаряды.

«Как мы неоднократно предупреждали, опасная траектория эскалации войны в Украине приведет лишь к дальнейшим страданиям, растущим разрушениям и углублению геополитических разногласий, которые мы просто не можем себе позволить», — заявил Енча.

Помощник Генсека ООН призвал все стороны воздержаться от действий, которые могут привести к расширению конфликта в Украине, и подчеркнул необходимость соблюдения резолюций Совета Безопасности в отношении КНДР.

Ранее США опубликовали данные о переброске северокорейских войск в Россию. По информации НАТО, военные подразделения КНДР размещены в Курской области для поддержки обороны от украинского наступления. В Пентагоне сообщили о примерно 10 тыс. северокорейских военнослужащих на территории РФ.

СМИ Южной Кореи информируют о возможном расширении военной поддержки Украины со стороны Сеула в ответ на сотрудничество Москвы и Пхеньяна. Также рассматривается отправка южнокорейских наблюдателей в Украину для мониторинга действий военных КНДР.

Несмотря на предыдущие опровержения размещения северокорейских войск, президент России Владимир Путин не опроверг информацию об отправке войск КНДР в РФ. «Между Россией и КНДР ратифицирован Договор о стратегическом партнерстве. Что и как мы будем делать — это уже наше дело», — заявил российский лидер на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС.