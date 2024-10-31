Специальный докладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе предложила приостановить членство Израиля в ООН из-за его регулярных нарушений международного права и продолжающейся оккупации палестинских территорий. Дипломат подчеркнула: «Безнаказанность, предоставленная Израилю, превратила его в системного нарушителя международного права».

Альбанезе предложила Генеральной Ассамблее рассмотреть возможность временного отстранения Израиля до окончания нарушений. Она отметила, что создание израильского государства в 1948 году обернулось «страданиями тысяч палестинцев» и до сих пор не нашло должного решения. С 1967 года, по ее словам, палестинцы сталкиваются с репрессиями и дискриминацией со стороны Израиля.

По данным докладчика, Тель-Авив стремится к созданию «Великого Израиля», всячески подавляя и стирая палестинскую идентичность на оккупированных территориях. Она добавила, что 75% населения Газы были беженцами еще до начала израильского вторжения в октябре прошлого года — они вынуждены были бежать из-за действий Израиля еще в 1948 году.

В своем докладе Альбанезе обвинила Тель-Авив систематической кампании насильственного выселения и актов геноцида на оккупированном Западном берегу и в Газе. Доклад, направленный в Генассамблею ООН, описывает «долгосрочное, организованное государством принудительное переселение», а также этнические чистки, цель которых — ликвидация палестинского присутствия.

На фоне ужесточения израильского законодательства против БАПОР (Агентства ООН по делам палестинских беженцев) все больше стран призывают принять меры против Тель-Авива. Принятые Кнессетом законы фактически запрещают деятельность агентства в Израиле, Газе, на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

Генсек ООН Антониу Гутерриш 28 октября осудил израильские законы как противоречащие Уставу ООН и международному праву.

«Альтернативы БАПОР нет. Если эти законы, принятые сегодня Кнессетом Израиля, будут реализованы, они, вероятно, помешают агентству продолжать свою важную работу на оккупированной палестинской территории, что будет иметь катастрофические последствия для палестинских беженцев», — подчеркнул Гутерриш.