Министр обороны США Ллойд Остин 30 октября заявил, что Вашингтон готов защитить Южную Корею с применением всех видов оружия, включая ядерное. По его словам, эта приверженность США защите Сеула остается «железной», и расширенное ядерное сдерживание станет основой союзнической безопасности.

На встрече с южнокорейским коллегой Ким Е Кеном американский министр заявил: оборона будет поддерживаться всеми видами вооруженных сил США: от традиционных систем ПВО до современных ядерных и неядерных средств. В рамках подготовки США и Южная Корея также возобновили крупномасштабные военные учения, чтобы повысить уровень совместной готовности в условиях растущей угрозы со стороны Пхеньяна.

Эта встреча стала противодействием расширяющемуся военному сотрудничеству КНДР и России: ранее президент Джо Байден заявил, что около 10 тыс. северокорейских военных отправились в Курскую область РФ для участия в российско-украинском конфликте. В Москве и Пхеньяне эту информацию отрицают.

В июле США и Южная Корея впервые подписали совместные рекомендации по ядерному сдерживанию, что стало значимым шагом в укреплении оборонного союза. Документ был утвержден президентами США Джо Байденом и Южной Кореи Юн Сок Ёлем в Вашингтоне. Эти рекомендации формализуют стратегию применения ядерного оружия США и южнокорейских конвенциональных вооружений в случае обострения конфликта с КНДР.

В рамках этих соглашений Южная Корея и США будут проводить совместные военные учения для отработки действий по сдерживанию, включая участие ядерных активов США. Однако важно подчеркнуть: это не предполагает постоянное размещение ядерного оружия в Южной Корее — в отличие от аналогичных договоренностей США с Германией и другими европейскими странами.

У Сеула нет собственных ядерных боеголовок, но в последнее время в стране активно идут дискуссии о необходимости атомной модернизации и обогащения урана.

Оборонный союз Южной Кореи с США предполагает более тесную координацию для сдерживания ядерной угрозы со стороны Пхеньяна. Детали нового соглашения остаются конфиденциальными, однако известно, что США сохранят контроль над своим ядерным арсеналом.