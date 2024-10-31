ПОЛИТИКА
3 МИН ЧТЕНИЯ
США обещают ядерный зонтик Сеулу
Вашингтон усилит защиту Южной Кореи от КНДР при помощи ядерного оружия
США обещают ядерный зонтик Сеулу
фото: Reuters / Reuters
31 октября 2024 г.

Министр обороны США Ллойд Остин 30 октября заявил, что Вашингтон готов защитить Южную Корею с применением всех видов оружия, включая ядерное. По его словам, эта приверженность США защите Сеула остается «железной», и расширенное ядерное сдерживание станет основой союзнической безопасности.

На встрече с южнокорейским коллегой Ким Е Кеном американский министр заявил: оборона будет поддерживаться всеми видами вооруженных сил США: от традиционных систем ПВО до современных ядерных и неядерных средств. В рамках подготовки США и Южная Корея также возобновили крупномасштабные военные учения, чтобы повысить уровень совместной готовности в условиях растущей угрозы со стороны Пхеньяна.

Эта встреча стала противодействием расширяющемуся военному сотрудничеству КНДР и России: ранее президент Джо Байден заявил, что около 10 тыс. северокорейских военных отправились в Курскую область РФ для участия в российско-украинском конфликте. В Москве и Пхеньяне эту информацию отрицают.

В июле США и Южная Корея впервые подписали совместные рекомендации по ядерному сдерживанию, что стало значимым шагом в укреплении оборонного союза. Документ был утвержден президентами США Джо Байденом и Южной Кореи Юн Сок Ёлем в Вашингтоне. Эти рекомендации формализуют стратегию применения ядерного оружия США и южнокорейских конвенциональных вооружений в случае обострения конфликта с КНДР.

В рамках этих соглашений Южная Корея и США будут проводить совместные военные учения для отработки действий по сдерживанию, включая участие ядерных активов США. Однако важно подчеркнуть: это не предполагает постоянное размещение ядерного оружия в Южной Корее — в отличие от аналогичных договоренностей США с Германией и другими европейскими странами.

У Сеула нет собственных ядерных боеголовок, но в последнее время в стране активно идут дискуссии о необходимости атомной модернизации и обогащения урана.

Оборонный союз Южной Кореи с США предполагает более тесную координацию для сдерживания ядерной угрозы со стороны Пхеньяна. Детали нового соглашения остаются конфиденциальными, однако известно, что США сохранят контроль над своим ядерным арсеналом.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us