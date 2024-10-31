Президент Украины Владимир Зеленский 22 октября провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), на котором обсудили проблему злоупотреблений в сфере медицинской экспертизы инвалидности и махинаций со стороны должностных лиц. По итогам заседания президент издал указ и поручил премьер-министру взять решение вопроса под контроль центральных органов исполнительной власти.

Сразу после заседания СНБО генпрокурор Андрей Костин заявил об уходе с поста. Он отметил, что на заседании обсуждалась «аморальная ситуация с поддельными инвалидностями среди государственных чиновников». Позже увольнение подтвердил Офис президента Украины.

Костин поддержал позицию президента и подчеркнул, что все неправомерные решения о предоставлении инвалидностей, пенсионных выплат и других начислений должны быть отменены. Он также указал на необходимость введения четких законодательных и организационных изменений, а также персональной ответственности за такие злоупотребления.

Напомним, Андрей Костин был назначен на должность генерального прокурора в июле 2022 года. До этого он представлял фракцию «Слуга народа» в парламенте и возглавлял комитет Верховной Рады по правовой политике.

Ранее Верховная Рада Украины продлила режим военного положения и всеобщей мобилизации в стране еще на три месяца — до 7 февраля 2025 года. Как отметил депутат Ярослав Железняк из партии «Голос», это уже 13-е голосование о продлении особого режима с момента начала вторжения российской армии.

Военное положение впервые было введено в Украине 24 февраля 2022 года — в день начала полномасштабного российского вторжения. В тот же день Государственная погранслужба ограничила выезд для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.