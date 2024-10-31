Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 36-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов заявил, что Казахстан обладает значительным потенциалом для развития ядерной энергетики.

«Наша страна является крупнейшим в мире производителем урана. Как вам известно, недавно на национальном референдуме граждане поддержали строительство первой атомной электростанции, что послужит долгосрочной инвестицией в нашу энергетическую безопасность. В настоящее время мы рассматриваем возможность создания международного консорциума для реализации этого проекта», – сказал президент Казахстана.

Токаев также отметил вклад международных нефтяных компаний в развитие энергетики Казахстана.

«Иностранные инвесторы вложили капитал, предоставили передовые технологии и высококвалифицированную рабочую силу. Их инвестиции способствовали росту нашей энергетической отрасли: за последние 30 лет добыча нефти увеличилась в три раза. Благодаря этому Казахстан вошел в пятерку стран с высокими темпами роста добычи нефти. Говоря о будущем, мы ставим цель преодолеть порог в 100 млн тонн в год», – отметил президент.

Еще одной важной отраслью для инвестиций Токаев назвал агропромышленный сектор.

«Развитие сельского хозяйства Казахстана – стратегический приоритет для обеспечения продовольственной безопасности в регионе Центральной Азии. Наша страна занимает шестое место в мире по площади сельскохозяйственных угодий, которые составляют более 200 млн га. За последние шесть лет отраслевой экспорт удвоился, превысив 5 млрд долларов. Поскольку мы стремимся превратить агропромышленный комплекс в высокотехнологичный сектор, будет реализовано более 100 проектов стоимостью 5 млрд долларов с участием иностранных инвесторов», – сказал он.

Кроме того, Токаев подчеркнул важность транспортно-логистического сектора. Казахстан планирует укрепить свои позиции как транзитный центр Евразии, модернизируя 11 тыс. км старых железных дорог и строя более 5 тыс. новых. Приоритетом остается Транскаспийский международный транспортный маршрут, для которого будет построено больше грузовых терминалов и транспортных судов.

«Мы ставим перед собой достаточно амбициозную задачу – привлечь к 2029 году дополнительно 150 млрд долларов прямых иностранных инвестиции. Для реализации этой цели Инвестиционный штаб при Правительстве наделен расширенными полномочиями по оперативному решению возникающих проблем. В мае текущего года мною был подписан Указ, усиливший базу для существенной либерализации национальной экономики. Мы продолжим последовательные системные шаги, направленные на улучшение условий работы инвесторов в стране», – указал Токаев.