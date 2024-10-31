Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Боднара чрезвычайным и полномочным послом Украины в Польше. Сообщение об этом появилось на сайте президента.

Ранее тем же указом Зеленский освободил Боднара с должности посла в Турции, которую он занимал с 2021 года.

Василий Боднар — опытный украинский дипломат. С 2017 по 2021 годы он был заместителем министра иностранных дел Украины. До перехода в министерство Боднар начинал карьеру атташе и был третьим секретарем отдела Балканских стран МИД, а затем занимал должность генерального консула Украины в Турции.

В сентябре Василий Боднар в интервью РБК-Украина рассказал о роли Анкары в посредничестве между Украиной и Россией, сотрудничестве по вопросам обороны и торговли, а также о совместных проектах, таких как строительство завода по производству «Байрактаров» в Украине.

«Турция поддерживает реализацию формулы мира и активно участвует в ней. Вы знаете, что Турция присутствовала на саммите мира в июне в Швейцарии. Она подписала соответствующее коммюнике и работает в группе, связанной с продовольственной безопасностью», — заявил Боднар.

Кроме того, Боднар рассказал о роли Турции в обеспечении безопасности в Черном море.

«Официальная Анкара беспрекословно поддерживает территориальную целостность Украины, не признает оккупацию Крыма. Вы знаете, Турция уже привлечена к восстановлению военно-морских сил Украины через строительство соответствующих корветов, я думаю, что на этом не остановится», — сказал он.