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Россия не согласна на «ничью» с Украиной
Глава МИД России раскритиковал предложение Лукашенко о возможной «ничьей» в конфликте с Украиной, подчеркнув необходимость учета интересов всех сторон в общеконтинентальном масштабе
Россия не согласна на «ничью» с Украиной
Сергей Лавров / Фото: Reuters / Others
31 октября 2024 г.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил против использования термина «ничья» применительно к боевым действиям в Украине.

«Вничью — это такое понятие, которое можно применить к самым разным ситуациям, в том числе и к стамбульской договоренности. «Вничью», мне кажется, немножко не передает необходимость надежно обеспечить интересы каждой стороны, в том числе и в общеконтинентальном масштабе», — заявил глава российской дипломатии.

Это заявление прозвучало в ответ на недавнее высказывание президента Беларуси Александра Лукашенко, который предположил возможность «ничьей» в российско-украинской войне. «Последние мои контакты с умными представителями цивилизованного Запада говорят о том, что у нас наметился некий крен. Запад наконец понял, что надо договариваться в Украине. Возможно быть ничьей, если сегодня. Я так по-спортивному говорю», — отметил Лукашенко.

Россия настаивает на осуществлении своих требований в отношении урегулирования боевых действий. Среди ключевых условий для начала переговоров Москва выдвигает:

  • Полный вывод украинских войск с территории областей Украины, на которые претендует РФ

  • Отказ Украины от вступления в НАТО

  • Снятие санкций с России

Киев считает требования России ультиматумом. Украинская сторона настаивает на восстановлении территориальной целостности страны в границах 1991 года как единственном приемлемом варианте завершения конфликта.

Напомним, что изначально заявленными целями российской военной кампании были так называемые «денацификация», «демилитаризация» и «защита жителей Донбасса». При этом президент РФ Владимир Путин отмечал, что цели могут корректироваться в зависимости от развития ситуации.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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