В четверг в суде Филадельфии прошло слушание по делу против Илона Маска. Прокурор Ларри Краснер подал иск против America PAC (комитета политических действий), основанного Маском, из-за планов организации выплачивать по миллиону долларов ежедневно случайным избирателям в ключевых колеблющихся штатах в рамках текущей предвыборной президентской кампании.

Несмотря на требование судьи Анжело Фольетты о личной явке всех сторон, Маск на заседании не присутствовал. Вместо этого на слушание в Городском совете Филадельфии прибыли его адвокаты. Накануне они подали документы в Федеральный окружной суд США с просьбой передать дело под юрисдикцию федерального уровня, а не рассматривать его в местном суде. Судья утвердил это ходатайство, что вызвало протест со стороны представителей обвинителя.

«Мы будем добиваться возвращения дела в суд штата, поскольку оно затрагивает вопросы, связанные с законами Пенсильвании», — заявил юрист Джон Саммерс, представляющий сторону прокуратуры.

Инициатива Маска, активно поддерживающего экс-президента Дональда Трампа, вызывает беспокойство в связи с потенциальным влиянием на избирательный процесс. Маск уже инвестировал десятки миллионов долларов в America PAC, учрежденный для поддержки кандидата от Республиканской партии.

В рамках кампании избиратели, подписывающие петицию в поддержку свободы слова и права на ношение оружия, автоматически участвуют в лотерее и получают шанс на денежный приз, размер которого составляет миллион долларов. По данным сайта организации, по меньшей мере 12 человек уже получили такие выплаты, четверо из них — жители Пенсильвании.

Прокурор Краснер подчеркнул важность защиты граждан от нелегальных лотерей и угроз честности выборов.

«Прокуратура Филадельфии обязана защищать общество от нарушений, влияющих на прозрачность выборов и честность торговых практик, к которым относится и незаконная лотерея», — заявил прокурор Краснер.

Незадолго до подачи иска Минюст США направил комитету Маска предупреждение о возможном нарушении федеральных законов, связанных с выплатами избирателям.