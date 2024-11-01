Президент Украины Владимир Зеленский в интервью южнокорейской радиостанции KBS сообщил, что Москва и Пхеньян обсуждают соглашение о привлечении северокорейских граждан для работы на российских военных заводах. Зеленский не уточнил источник информации и сроки возможного подписания соглашения.

На фоне острой нехватки рабочей силы на промышленных предприятиях власти России начали ограничивать миграцию трудовых работников из Центральной Азии, снижая количество разрешений на работу.

В прошлом Россия уже привлекала рабочих из КНДР: до 2017 года около 30 тыс. северокорейцев трудились в России, в основном на стройках, рыболовных предприятиях и лесозаготовках. Эти рабочие приносили Пхеньяну значительную часть валютных поступлений, но их привлечение было запрещено санкциями Совета безопасности ООН.

По словам Зеленского, Москва также запросила инженерные войска КНДР. Некоторые северокорейские военные уже находятся на подконтрольных России территориях Украины, утверждает президент Зеленский. Он добавил, что российские власти предупредили западные разведки о намерении использовать северокорейских военных в боевых действиях. Москва это заявление не комментировала.

Зеленский также рассказал, что Украина намерена запросить у Южной Кореи системы ПВО, артиллерийские установки и другие средства. Южнокорейские власти ранее намекали на возможность прямых поставок вооружений Украине в ответ на поддержку Россией КНДР.

По данным Южной Кореи и США, около 11 тыс. северокорейских военнослужащих направлены на помощь российским войскам, 3 тыс. из них уже находятся на линии фронта.

Несмотря на предыдущие опровержения размещения северокорейских войск, президент России Владимир Путин не опроверг информацию об отправке войск КНДР в Россию. «Между Россией и КНДР ратифицирован Договор о стратегическом партнерстве. Что и как мы будем делать — это уже наше дело», — заявил российский лидер на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС.