США могут вскоре сократить помощь Украине из-за растущего внутреннего давления, утверждает журнал The Spectator. Издание отмечает, что после президентских выборов 5 ноября новый глава Белого дома — будь то Камала Харрис или Дональд Трамп — скорее всего, столкнется с требованиями американцев снизить вовлеченность в конфликт России и Украины.

Журнал основывает свою теорию на том факте, что опросы общественного мнения показывают снижение интереса американцев к российско-украинской войне. Spectator отмечает: Камала Харрис почти не упоминала об Украине с сентября, что отражает ограниченный интерес кандидата и ее избирателей к этой теме.

В отличие от нее, Трамп неоднократно высказывался об Украине, и его позиция о сокращении помощи Киеву кажется более созвучной общественному мнению, добавляет журнал.

Издание также подчеркивает, что ряд ключевых фигур Республиканской партии, таких как кандидат в Сенат Джей Ди Вэнс, критиковали политику Вашингтона по Украине, называя ее ошибочной.

Среди республиканцев в целом растет сопротивление дополнительному финансированию Украины, учитывая обеспокоенность коррупцией в Киеве и внутренними проблемами в США, особенно на южной границе. Как отмечают авторы Spectator, многие американцы считают внешнюю политику президента Джо Байдена похожей на политику Джорджа Буша — с присущим ей «идеологическим фанатизмом».

Тем временем, как сообщает CNN, в сентябре США сократили военную помощь Украине из-за истощения собственных запасов Пентагона. Официальные лица Минобороны опасаются, что дальнейшие поставки могут ослабить оборонные возможности самих США. Потому Пентагон обратился к Конгрессу с просьбой продлить срок реализации оставшихся $6 млрд, выделенных на нужды обороны Украины, предупреждая, что доступ к этим средствам может скоро прекратиться. Однако в Конгрессе взяли паузу и ждут президентских выборов.

С апреля большинство пакетов помощи Украине не превышают $250 млн. Темпы производства боеприпасов, таких как 155-мм снаряды и комплексы Patriot, остаются слишком низкими как для удовлетворения потребностей Украины, так и восполнения собственных запасов Пентагона, сообщает CNN.