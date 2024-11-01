Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о ношении хиджабов в школах — это вопрос, находящийся в компетенции региональных властей. Комментарий был сделан на фоне запрета на религиозную одежду во Владимирской области, вызвавшего критику со стороны властей Чечни.

«Каждый регион реализует свои полномочия, мы в этой дискуссии не принимаем участие», — заявил Песков, добавив, что Кремль не намерен вмешиваться в подобные решения.

Ранее Муфтий Чечни Салах Межиев назвал запрет хиджабов в школах Владимирской области нарушением Конституции России, которая гарантирует свободу совести и вероисповедания. В своем заявлении религиозный лидер подчеркнул, что документ выделяет именно исламскую одежду, что может расцениваться как дискриминация по религиозному признаку. Муфтий выразил надежду, что ограничение введено не намеренно, а из-за недостаточной проработки документа.

Межиев также подчеркнул важность хиджаба для мусульманок, объяснив, что он символизирует благочестие, его ношение предписано исламом. По словам муфтия, ношение хиджаба разрешено законом, и аргументы о национальной безопасности для его запрета — необоснованны.

Муфтий предложил сторонникам запрета хиджаба, которые называют мусульманскую одежду угрозой безопасности, вместо риторики присоединиться к «‎‎специальной военной операции» (так в России называют войну в Украине) и «взять пример с тысяч мусульманских бойцов».

Владимирская область запретила религиозные атрибуты в школах, включая хиджабы и никабы, решением Министерства образования 25 октября. В ведомстве заявили, что в светской стране церковь отделена от государства, и школьная форма не должна содержать религиозных символов.