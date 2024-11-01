В Таджикистане сотрудники МВД провели масштабную операцию, в ходе которой было задержано около 1,5 тыс. человек, занимающихся колдовством, гаданием и иными формами оккультных услуг. Об этом сообщает пресс-служба президента страны.

Помимо продавцов экстрасенсорных услуг с мая в рамках этих мероприятий таджикской милиции были задержаны около 5 тыс. «малообразованных мулл», гласит сайт президента Таджикистана.

Все задержанные были поставлены на специальный учет. Лицам, уличенным в занятии подобной деятельностью может грозить штраф в размере от $270 до $340, что заметно выше средней месячной заработной платы в стране, составляющей порядка $70. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличится до $680.

Кроме того, в стране рассматривается возможность введения наказания в виде обязательных работ на срок до шести месяцев для практикующих магию и гадание.